I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Choc in Francia, il fondatore dell’Arche Jean Vanier accusato di abusi sessuali su 6 donne



Un’indagine promossa da L’Arche, fondata nel 1964 in Francia e dedita alla cura dei disabili e delle persone vulnerabili, rivela gli abusi del fondatore, Jean Vanier. Le accuse parlano di abusi sessuali compiuti su sei donne adulte non disabili. “Siamo sconvolti da queste scoperte condanniamo senza riserve queste azioni, che sono in totale contraddizione con i valori che Jean Vanier sosteneva”, si legge in una lettera dei responsabili.

Continua a leggere



Un’indagine promossa da L’Arche, fondata nel 1964 in Francia e dedita alla cura dei disabili e delle persone vulnerabili, rivela gli abusi del fondatore, Jean Vanier. Le accuse parlano di abusi sessuali compiuti su sei donne adulte non disabili. “Siamo sconvolti da queste scoperte condanniamo senza riserve queste azioni, che sono in totale contraddizione con i valori che Jean Vanier sosteneva”, si legge in una lettera dei responsabili.

Continua a leggere

Continua a leggere