Chris Noth, il Mr Big di Sex and City di nuovo papà a 65 anni



Chris Noth è diventato padre per la seconda volta. L’attore noto per aver interpretato il ruolo di Mr Big in Sex and City, oltre che per essere stato uno dei protagonisti di The Good Wife, ha avuto il suo secondo figlio, Keats, dalla moglie Tara Wilson. L’attrice canadese con cui si è sposato nel 2012.

