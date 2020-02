I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Chris Noth, il Mr.Big di Sex and the city di nuovo papà a 65 anni: Tara Wilson ha partorito



Chris Noth è diventato padre a 65 anni, di nuovo. Tutto è possibile se sei Mr.Big di Sex And The City. L’indimenticabile attore è diventato papà per la seconda volta: “Direttamente dal paradiso, ecco il nostro secondo figlio Keats. Una cosa bellissima e una gioia per sempre”. La coppia ha avuto già un bambino nel 2008, Orion Cristopher.

