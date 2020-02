Ci do… che ci do… che ci do! l’11 febbraio al teatro San Babila

I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

TEATRO SAN BABILA – MILANO

RASSEGNA ConFini Comici

11 e 12 febbraio

Gigi e Andrea / Davide Calgaro

Presso il Teatro San Babila di Milano, all’interno della rassegna ConFini Comici si incontrano e idealmente si scontrano, a distanza di una sera, due coppie di comici molto diversi tra loro per formazione, età e provenienza. L’11 e 12 febbraio il mach è importante: da una parte i “grandi vecchi” della comicità, Gigi e Andrea, dall’altra la stand-up comedy di un grande talento di soli 19 anni, Davide Calgaro.

Teatro San Babila – martedì 11 febbraio – ore 20.30

Gigi e Andrea

CI DO… CHE CI DO…. CHE CI DO! di Andrea Roncato e Gigi Sammarchi

Gigi e Andrea hanno esordito a Bologna nel 1975. In questo spettacolo ripercorrono la lo carriera artistica, dagli esordi, passando dal grande successo televisivo e cinematografico sviluppatosi negli anni ’80 e ’90, fino ai giorni nostri. Un racconto fatto di aneddoti della loro vita vissuta nel mondo dello spettacolo e non, supportato da filmati, foto, testimonianze di personaggi famosi che hanno collaborato con loro. Un’occasione per rivedere alcuni degli sketch che li hanno resi famosi e altri completamente inediti.

Teatro San Babila – mercoledì 12 febbraio – ore 20.30

DAVIDE CALGARO

QUESTA CASA NON È UN ALBERGO

di Davide Calgaro e Teo Guadalupi

Davide è nato nel 2000. A 15 anni ha cominciato a scrivere e provare monologhi comici, ha vinto alcuni premi e nel 2017 ha esordito in televisione su “Comedy Central”. Ha quindi vinto il prestigioso premio “Nebbia” per il cabaret, ha registrato il suo primo one man show per Zelig TV e partecipato come ospite fisso a Zelig Time, per diventare poi presenza fissa di Colorado e interpretare infine il figlio di Aldo nel nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo “Odio l’estate”.

In questo spettacolo di stand-up comedy Davide racconta in chiave comica i diversi aspetti della sua età, dalla scuola agli amici, fino al rapporto con i genitori.

PROSSIME DATE DI CONFINI COMICI

A chiudere la rassegna, il 25 e il 26 febbraio, un duello che si ispira ai classici. Rita Pelusio in “Urlando furiosa” è un’eroina all’incontrario, Maurizio Lastrico racconta la comicità del quotidiano in endecasillabi danteschi in “Nel mezzo del casin di nostra vita”.

PER INFO E BIGLIETTERIA

TEATRO SAN BABILA

Corso Venezia, 2/A – 20121 Milano

Biglietteria 02 798010

info@teatrosanbabilamilano.it

Intero € 20 – ridotto € 15

abbonamento 4 spettacoli 50 €

Roberta Cucchi – ufficiostampa@teatrosanbabilamilano.it

SPETTACOLI AVRANNO LUOGO PRESSO IL TEATRO

martedì e mercoledì ore 20.30

BIGLIETTI Intero € 20 – ridotto € 15

abbonamento 4 spettacoli 50 €

ORARI BIGLIETTERIA

La biglietteria è aperta dal martedì al sabato dalle ore 14 alle ore 18

La biglietteria è aperta anche un’ora prima di ogni spettacolo

TEATRO SAN BABILA

Corso Venezia, 2/A – 20121 Milano -Tel. 02 798010

info@teatrosanbabilamilano.it www.teatrosanbabilamilano.it

PARCHEGGIO CONVENZIONATO PIAZZA MEDA BEST IN PARKING Piazza Meda, 2/A – 20121 Milano Tariffa forfait di € 5,00 nella fascia serale dalle 18.30 alle 01.00, fascia pomeridiana dalle 14.30 alle 19.30

