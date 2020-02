I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ciclismo, Filippo Ganna medaglia d’oro nell’inseguimento ai Mondiali di Berlino



Impresa sportiva di Filippo Ganna, che ai Mondiali di ciclismo su pista in corso a Berlino ha vinto la medaglia d’oro nella disciplina dell’inseguimento. Un successo prestigioso per il nostro portacolori che ha battuto in finale lo statunitense Ashton Lambie dopo aver fatto registrare il nuovo record del mondo nelle qualificazioni.

