I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ciro Immobile e la moglie a C’è Posta per Te per una famiglia in lutto: “Ci avete insegnate tanto”



Il bomber della Lazio e la moglie Jessica Melena ospiti del programma di Maria De Filippi per consolare Arianna, una ragazza che ha perso suo fratello prematuramente ed è stata chiamata dai genitori in trasmissione. Il calciatore manifesta tutta la sua stima per come stanno attraversando questo momento: “Complimenti per la famiglia che siete”.

Continua a leggere



Il bomber della Lazio e la moglie Jessica Melena ospiti del programma di Maria De Filippi per consolare Arianna, una ragazza che ha perso suo fratello prematuramente ed è stata chiamata dai genitori in trasmissione. Il calciatore manifesta tutta la sua stima per come stanno attraversando questo momento: “Complimenti per la famiglia che siete”.

Continua a leggere

Continua a leggere