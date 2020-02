I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Claudia Nainggolan racconta il tumore: “Mi godo le mie figlie perché non potrò più averne”



Dieci mesi fa Claudia Lai, moglie di Radja Nainggolan, ha scoperto di essere ammalata di tumore. La donna, 37 anni, trova la forza di raccontare le proprie emozioni, anche quelle “chiuse nel cassetto”. Rivela come sta, quali sono le sue condizioni e si dice “fortunata” nonostante tutto per essersi accorta del cancro. “Noi donne dovremmo amarci di più e farci controllare spesso. A volte basta poco per evitare una tragedia”.

