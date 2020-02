I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Clima, con 3 gradi in più quello sul Mediterraneo è l’inverno più caldo in 30 anni



Quello che stiamo vivendo è, secondo i dati del Centro europeo di previsioni meteo a medio termine, l’inverno più anomalo dal 1990. Alessandro Gallo, esperto di Meteonetwork Sardegna. “Se l’atlante climatico 1990/2020 indicava l’inverno 1990 come mite e insolito per il continente europeo, i dati raccolti ci offrono elementi assolutamente non trascurabili in riferimento al cambiamento climatico”.

Continua a leggere



Quello che stiamo vivendo è, secondo i dati del Centro europeo di previsioni meteo a medio termine, l’inverno più anomalo dal 1990. Alessandro Gallo, esperto di Meteonetwork Sardegna. “Se l’atlante climatico 1990/2020 indicava l’inverno 1990 come mite e insolito per il continente europeo, i dati raccolti ci offrono elementi assolutamente non trascurabili in riferimento al cambiamento climatico”.

Continua a leggere

Continua a leggere