Clizia inconsolabile per le parole su Buscetta: “Che vergogna, la mia famiglia sarà distrutta”



Clizia Incorvaia espulsa dal Grande Fratello Vip per le sue offese ad Andrea Denver, al quale ha dato del pentito, definendolo “Buscetta”. Rendendosi conto delle sue parole, e a fronte della sua storia familiare, Clizia scoppia in un pianto inconsolabile e poi si scusa con tutti: “Voglio andare fuori, non so come mi sia venuta questa cosa”.

