I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Codacons: “Chi lucra su mascherine e gel disinfettanti è uno sciacallo e commette reato”



Per fare il punto della situazione dell’aumento esorbitante dei prezzi di mascherine e gel disinfettanti, e per riuscire a chiarire come non cadere vittime di questi veri e propri raggiri, abbiamo chiesto il parere di Stefano Zerbi, portavoce del Codacons, con il quale abbiamo discusso approfonditamente dell’argomento.

Continua a leggere



Per fare il punto della situazione dell’aumento esorbitante dei prezzi di mascherine e gel disinfettanti, e per riuscire a chiarire come non cadere vittime di questi veri e propri raggiri, abbiamo chiesto il parere di Stefano Zerbi, portavoce del Codacons, con il quale abbiamo discusso approfonditamente dell’argomento.

Continua a leggere

Continua a leggere