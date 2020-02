I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Conte a Renzi: “Porte aperte a Iv, ho un programma da realizzare, no a nuovo governo”



Il presidente del Consiglio Conte ha risposto al leader di Italia viva Matteo Renzi: “Le mie porte sono aperte. Orizzonti futuri non mi appartengono. Io mi fido del programma che abbiamo e del fatto che ci siano forze di governo che si assumono la responsabilità di camminare insieme. Io non ho alcun problema con Renzi come con gli altri”.

Continua a leggere



Il presidente del Consiglio Conte ha risposto al leader di Italia viva Matteo Renzi: “Le mie porte sono aperte. Orizzonti futuri non mi appartengono. Io mi fido del programma che abbiamo e del fatto che ci siano forze di governo che si assumono la responsabilità di camminare insieme. Io non ho alcun problema con Renzi come con gli altri”.

Continua a leggere

Continua a leggere