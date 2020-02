I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Conte ai giornalisti: “Se non fossi venuto avreste detto che non so perdere”



Nonostante fosse molto rauco e avesse difficoltà a parlare, Antonio Conte ha scelto di presentarsi lo stesso in conferenza stampa. Lo ha fatto col sorriso sulle labbra e una battuta polemica: “Ringraziatemi che sono qui nonostante non abbia nemmeno un po’ di voce… diversamente chissà cosa avreste detto”.

Continua a leggere



Nonostante fosse molto rauco e avesse difficoltà a parlare, Antonio Conte ha scelto di presentarsi lo stesso in conferenza stampa. Lo ha fatto col sorriso sulle labbra e una battuta polemica: “Ringraziatemi che sono qui nonostante non abbia nemmeno un po’ di voce… diversamente chissà cosa avreste detto”.

Continua a leggere

Continua a leggere