Conte da Barbara D’Urso su Coronavirus: “Salvini? Gli ho mandato sms, non mi ha nemmeno risposto”



Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna sulle ultime notizie riguardanti il coronavirus nel salotto di Barbara D’Urso: “Stiamo lavorando per contenere il contagio, si tratta di misure necessarie almeno per i primi 14 giorni. Salvini? Non so perché voglia le mie scuse, gli ho anche scritto ma non ha risposto”.

