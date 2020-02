I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Conte: “Eriksen deve crescere, non è quello del Tottenham. L’Europa League può spolparci”



A Ludogorets l’Inter ha iniziato vincendo il suo percorso in Europa League. A fine partita Conte è stato molto chiaro sia su Eriksen: “Deve trovare ritmo e intensità che aveva nel Tottenham. Ancora non ha trovato la giusta condizione fisica, ma siamo tranquilli e non abbiamo ansia. Non può diventare un problema”, che sulla competizione: “Questa è una competizione che può spolparti”.

