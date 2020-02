I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Conte già in tensione per la Juventus: abbandona l’intervista alla domanda su Agnelli



Al termine della partita vinta contro il Ludogorets, il tecnico nerazzurro ha reagito in malo modo alla domanda sulle parole pronunciate dal presidente Agnelli nelle scorse ore. Un gesto che ha confermato quanto sarà emotivamente difficile il ritorno di Conte in quello che è stato per anni il suo stadio.

Continua a leggere



Al termine della partita vinta contro il Ludogorets, il tecnico nerazzurro ha reagito in malo modo alla domanda sulle parole pronunciate dal presidente Agnelli nelle scorse ore. Un gesto che ha confermato quanto sarà emotivamente difficile il ritorno di Conte in quello che è stato per anni il suo stadio.

Continua a leggere

Continua a leggere