Conte: “Lo scudetto? Secondo me è presto per parlarne. Vincere il derby così è bellissimo”



L’Inter ha vinto il derby in modo favoloso. I nerazzurri erano sotto di due gol e nella ripresa ne hanno fatti quattro. Al termine dell’incontro con il Milan, Conte non ha voluto parlare di scudetto e ha dato tanti meriti ai suoi giocatori: “Scudetto? Secondo me è molto presto per parlare di cose che oggi possiamo sognare. Complimenti alla squadra”.

