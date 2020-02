I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Conte ridimensiona l’Inter: “Grande squadra? No, se ci facciamo dominare dagli eventi”



L’allenatore nerazzurro analizza il 2-1 dell’Olimpico contro la Lazio, una sconfitta che ridimensiona i nerazzurri e conferma come l’Inter sia ancora a metà strada del percorso: “Ancora una volta ci siamo impauriti: dobbiamo dominare le situazioni non farci dominare dagli eventi. Grande squadra? No, non ancora”

