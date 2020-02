I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coppa Italia, il Var e Cristiano Ronaldo salvano la Juventus: con il Milan termina 1-1



Nella seconda semifinale di Coppa Italia, la Juventus trova un pareggio insperato al 90esimo grazie ad un rigore assegnato dal Var e realizzato da Cristiano Ronaldo. Fino a quel momento la partita era stata in mano al Milan, che si era portato in vantaggio nella ripresa con Rebic. Per la gara di ritorno, in programma il prossimo 4 marzo, i rossoneri dovranno fare a meno degli squalificati Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez: quest’ultimo espulso durante il match di San Siro.

