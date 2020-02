I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coppa Italia Juventus, Sarri: “Miglioramenti? No, facciamo fatica a crescere”



Il pareggio 1-1 di San Siro per la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan non ha soddisfatto completamente il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri: “L’unica nota positiva è il risultato in vista del ritorno. Non siamo stati belli, non riusciamo più a crescere. Venivamo da un ko duro, abbiamo fatto bene solo una cosa: il palleggio”

