Coro “Napoletano Coronavirus”, cosa rischia il Brescia



Durante la partita valida per l’anticipo della 25a giornata di campionato, Brescia-Napoli (1-2), si è levato dalla curva dei tifosi lombardi, un coro anti partenopei: “Napoletano coronavirus”. Motivo per cui adesso la palla passerà al Giudice Sportivo che deciderà il provvedimento: da una multa (scontata) alla squalifica del campo per uno o più turni.

