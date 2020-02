I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirurs, Lecce-Atalanta: termoscanner per i tifosi bergamaschi allo stadio



I tifosi dell’Atalanta che andranno a Lecce per sostenere la squadra di Gasperini saranno sottoposti a termoscanner prima di entrare allo stadio ‘Via del Mare’ per assistere alla partita. La decisione è stata presa ieri sera rispettando la procedura stabilita dai protocolli emanati dal Ministero della Salute in merito agli sbarchi negli aeroporti.

