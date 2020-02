I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, 10 persone infette sulla nave da crociera in Giappone: migliaia in quarantena



Allarme in Giappone su una nave da crociera, a bordo ci sono migliaia di passeggeri messi in quarantena dopo la notizia del contagio di dieci ospiti della nave. Le autorità hanno monitorato tutte le persone e solo nelle prossime ore decideranno se far scendere i passeggeri. La nave, la Diamond Princess, si trova al largo di Yokohama.

