Coronavirus, 16esimo caso in Lombardia: positivo un paziente di Cremona. Il sindaco: scuole chiuse



C’è un sedicesimo caso in Lombardia di Coronavirus. Dopo i 15 registrati nella bassa Lodigiana, spunta il primo caso di Cremona. Secondo le prime indiscrezioni, nell’ospedale del comune è andata in scena una riunione di emergenza sino a notte tarda per gestire la situazione. Al momento non sono note le condizioni del paziente. Il Comune di Cremona ha indetto la chiusura delle scuola per oggi, sabato 22 febbraio, e ragiona sulle manifestazioni del carnevale.

