I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, 17enne cinese vittima di razzismo a San Giorgio a Cremano



Una 17enne cinese, in Italia da settembre nell’ambito di un programma di scambi culturali, vittima di razzismo dopo lo scoppio dell’epidemia del coronavirus. La denuncia della famiglia italiana che la ospita: “Esortate i vostri figli di sorriderle e non di allontanarsi perché lei è un arricchimento per la nostra piccola comunità”.

Continua a leggere



Una 17enne cinese, in Italia da settembre nell’ambito di un programma di scambi culturali, vittima di razzismo dopo lo scoppio dell’epidemia del coronavirus. La denuncia della famiglia italiana che la ospita: “Esortate i vostri figli di sorriderle e non di allontanarsi perché lei è un arricchimento per la nostra piccola comunità”.

Continua a leggere

Continua a leggere