Coronavirus, 17enne positivo, il preside della scuola: “Non sappiamo come sia avvenuto il contagio”



“Non sappiamo come abbia potuto contrarre il virus”, sono queste le parole del preside della scuola nel territorio di Codogno frequentata dal 17enne risultato positivo al coronavirus. Il giovane residente in Valtellina era ospite in un istituto nella zona focolaio del virus: “Al momento non ci sono positività di altri studenti della scuola”, ha spiegato il preside.

