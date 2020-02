I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, 7 nuovi casi in Campania: la conferma della task force della Protezione Civile



Ci sono sette nuovi casi di coronavirus in Campania: è quanto comunicato in serata dalla task force della Protezione civile della Regione Campania in serata. Ora saranno le analisi effettuate dall’Istituto Superiore di Sanità a confermare o meno i contagi: solo quest’oggi era giunta notizia del quarto caso nella Regione.

Continua a leggere



Ci sono sette nuovi casi di coronavirus in Campania: è quanto comunicato in serata dalla task force della Protezione civile della Regione Campania in serata. Ora saranno le analisi effettuate dall’Istituto Superiore di Sanità a confermare o meno i contagi: solo quest’oggi era giunta notizia del quarto caso nella Regione.

Continua a leggere

Continua a leggere