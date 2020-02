I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a casa del ragazzo di Avellino scappato da Codogno: “Ha solo avuto paura”



Coronavirus, a Montefusco (Avellino) situazione tranquilla: il giovane cameriere che da Codogno è tornato a casa è in quarantena e non accusa sintomi. Gli amici del ragazzo assicurano: “Sta bene, mi ha assicurato che né lui né la sua famiglia hanno sintomi, è tornato in auto da solo, senza nemmeno fermarsi in autogrill. Il suo è un gesto scellerato che non va imitato ma è stato dettato dalla paura”.

