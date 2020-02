I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus a Cremona, una scuola elementare in quarantena a Soresina: 100 bimbi in isolamento



Una scuola elementare è stata messa in quarantena a Soresina, in provincia di Cremona, per sospetti contatti con persone contagiate dal coronavirus. L’Ats ha disposto l’isolamento per circa cento bambini. Proprio da Soresina proviene uno dei quattro minorenni risultati positivi al tampone in Lombardia. La provincia di Cremona è la seconda per numero di casi, ben 91.

