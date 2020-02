I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Milano e in Lombardia nessun caso e 5 controlli in corso: “Niente panico”



Il governatore della Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera hanno fatto il punto sulla situazione relativa al coronavirus in regione. “In Lombardia non c’è stato nessun caso di Coronavirus e i due cinesi che sono risultati positivi, pur essendo atterrati a Malpensa, non sono transitati nella nostra Regione”, ha confermato Fontana. Negli ospedali e nei laboratori lombardi sono stati esaminati 33 casi sospetti: 28 sono risultati negativi, per 5 i controlli sono in corso. Intanto nella Chinatown di Milano, alle prese con la psicosi per il virus, si organizzano raccolte fondi per aiutare la comunità cinese.

Continua a leggere



Il governatore della Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera hanno fatto il punto sulla situazione relativa al coronavirus in regione. “In Lombardia non c’è stato nessun caso di Coronavirus e i due cinesi che sono risultati positivi, pur essendo atterrati a Malpensa, non sono transitati nella nostra Regione”, ha confermato Fontana. Negli ospedali e nei laboratori lombardi sono stati esaminati 33 casi sospetti: 28 sono risultati negativi, per 5 i controlli sono in corso. Intanto nella Chinatown di Milano, alle prese con la psicosi per il virus, si organizzano raccolte fondi per aiutare la comunità cinese.

Continua a leggere

Continua a leggere