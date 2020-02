I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Milano le università ripartono: lezioni online alla Statale e al Politecnico



Le università milanesi di preparano a ripartire dopo lo stop alle elezioni imposto dalle misure di contenimento del coronavirus. Gli Atenei stanno preparando lezioni online. La Statale, il Politecnico e l’università Bicocca da lunedì 2 marzo avvieranno la didattica da remoto, in attesa di ricevere indicazioni sui tempi e le modalità di riapertura. In via Festa del Perdono riaprono anche le biblioteche e gli sportelli al pubblico.

