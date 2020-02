I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Pieve Porto Morone timori dopo il contagio di due medici: controlli su 40 persone



Tanta preoccupazione a Pieve di Porto Morone, piccolo comune del Pavese dove risiedono i due medici, marito e moglie, che sono tra i 47 contagiati da Coronavirus in Lombardia. In 40 saranno sottoposti al tampone faringeo per verificare l’eventuale positività al virus. “Sto aspettando che la Regione mi dia disposizioni per rendere ancora più severe le ordinanze – dice a Fanpage.it il sindaco Virgilio Anselmi – Sto valutando la chiusura degli esercizi commerciali”.

Continua a leggere



Tanta preoccupazione a Pieve di Porto Morone, piccolo comune del Pavese dove risiedono i due medici, marito e moglie, che sono tra i 47 contagiati da Coronavirus in Lombardia. In 40 saranno sottoposti al tampone faringeo per verificare l’eventuale positività al virus. “Sto aspettando che la Regione mi dia disposizioni per rendere ancora più severe le ordinanze – dice a Fanpage.it il sindaco Virgilio Anselmi – Sto valutando la chiusura degli esercizi commerciali”.

Continua a leggere

Continua a leggere