Coronavirus, Amadeus sarà il testimonial degli spot del Ministero della Salute



Il Ministero della Salute sta realizzando degli spot che possano tranquillizzare ed informare efficacemente gli italiani su quanto sta accadendo nel nostro Paese in merito al Coronavirus. Come testimonial è stato scelto Amadeus. Il conduttore, reduce dall’esperienza della 70esima edizione di Sanremo, dovrà far fronte ad una nuova importante sfida.

