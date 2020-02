I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, anche il governatore Lombardia Fontana in quarantena: “Mia collaboratrice positiva”



Anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana è in quarantena: “Una mia stretta collaboratrice è risultata positiva al Coronavirus, mi metto in isolamento per 14 giorni”, ha dichiarato. Dopo essere stato controllato, il presidente lombardo è risultato negativo ai test così come i suoi altri collaboratori.

