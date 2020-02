I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus: annullato anche il campionato femminile di golf a Singapore



La Ladies Professional Golf Association (LPGA) ha dichiarato in una nota ufficiale che non si disputerà il mondiale di golf in programma a Singapore dal 27 febbraio al 1 marzo: “La salute e la sicurezza delle nostre giocatrici, dei nostri tifosi e di tutti coloro che lavorano all’evento è sempre la nostra massima priorità”.

