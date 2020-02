I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, assessore lombardo Foroni: “Sacrifici per tutti, non vedo le mie figlie da 3 settimane”



“Ho i miei genitori nella zona rossa e due figlie che vivono a Codogno. Non li vedo da tre settimane. In questi giorni difficili sono molto responsabili, così come tutta la popolazione del Lodigiano che sta rispettando prescrizioni molto pesanti”. Pietro Foroni, assessore regionale lombardo alla Protezione civile, proviene dalle zone colpite dal focolaio del coronavirus, di cui è stato a lungo amministratore. Intervistato da Fanpage.it, racconta la fatica della sua gente nei giorni della quarantena: “Finora tutti stanno rispettando con la massima responsabilità le prescrizioni, che sono pesanti. Qualcuno ha superato i confini? Sono poche persone su un bacino di 45mila”. Tutta la provincia di Lodi a livello economico è in ginocchio, spiega, e non deve rimanere sola: “Quei territori hanno accettato con la massima lucidità e razionalità le misure. Non vanno abbandonati né a livello regionale né governativo”.

