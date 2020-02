I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Barbara D’Urso a Live: “Studio vuoto per proteggere pubblico, ospiti e tecnici”



“Sono 43 anni che faccio televisione, non mi è mai successo”, così Barbara D’Urso ha introdotto la puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ trasmessa domenica 23 febbraio. Ad accoglierla, c’era uno studio vuoto. La scelta è stata presa da Mediaset per proteggere il pubblico e gli addetti ai lavori, alla luce dell’emergenza Coronavirus in Italia.

