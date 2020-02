I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Barcellona a Napoli per la Champions: dovrà misurare la temperatura



Napoli-Barcellona è la partita di Champions in programma martedì 25 febbraio per l’andata degli ottavi di finale. Si gioca allo stadio San Paolo in un momento delicato per l’Italia a causa dell’emergenza nazionale per l’epidemia di Coronavirus. Ecco quali sono le prescrizioni che tutto lo staff blaugrana dovrà seguire all’arrivo in Italia.

