Coronavirus Benevento, scuole chiuse 28 e 29 febbraio per la sanificazione



Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha deciso di chiudere le scuole del territorio, di ogni ordine e grado, per due giorni, venerdì 28 e sabato 29 febbraio, per consentire interventi di sanificazione straordinaria come accorgimento per l’epidemia di Coroanvirus che sta interessando il Nord Italia.

