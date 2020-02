I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, bilancio è di 7 morti e 283 contagiati: trenta casi in Veneto, 212 in Lombardia



Sono aumentati i casi confermati di coronavirus in Italia. In totale si registrano 283 persone contagiate, di cui 7 deceduti e un guarito. “L’incremento rispetto ad ieri pomeriggio è di 54 unità”, ha spiegato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. In Lombardia sono 212 i contagiati, 30 in Veneto, confermati due casi in Toscana e uno in Sicilia. Restano tre a Torino.

