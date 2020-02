I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, bloccati i ricollocamenti dei migranti “da e per l’Italia”



In Italia sono stati momentaneamente sospesi i trasferimenti dei dublinanti dalla Germania: i migranti che non restano nello Stato di primo arrivo, dove va presentata la richiesta di protezione internazionale, ma che si spostano e devono quindi essere poi ricollocati nel primo Paese dalle autorità, per ora resteranno esattamente dove si trovano. La decisioni avrebbe a che fare con il coronavirus.

