I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, bollettino medico Spallanzani: “17enne con febbre rimpatriato da Wuhan negativo a test”



Niccolò, il ragazzo di 17 anni rimpatriato questa mattina da Wuhan, sta bene e non ha il coronavirus. Lo ha dichiarato questa sera l’Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani nel nuovo bollettino medico. Il giovane adesso rimarrà in isolamento fino alla fine del ricovero, ma ormai è certo che non è stato contagiato.

Continua a leggere



Niccolò, il ragazzo di 17 anni rimpatriato questa mattina da Wuhan, sta bene e non ha il coronavirus. Lo ha dichiarato questa sera l’Istituto di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani nel nuovo bollettino medico. Il giovane adesso rimarrà in isolamento fino alla fine del ricovero, ma ormai è certo che non è stato contagiato.

Continua a leggere

Continua a leggere