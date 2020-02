I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Camera approva decreto su emergenza: solo in due (fra cui Sgarbi) votano contro



La Camera dei deputati ha approvato il decreto Coronavirus quasi all’unanimità: hanno votato a favore 460 deputati. Il provvedimento reca misure urgenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dai contagi in Italia del Coronavirus. Intanto nell’Aula di Montecitorio scoppia il caso Guidesi, il deputato leghista rimasto in isolamento a Codogno.

