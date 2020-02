I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Campania, il problema ora è la paura di chi scappa dal Nord per tornare da mammà



Coronavirus, la paura rischia di fare danni enormi. Ci sono almeno 3-4 casi di campani emigrati al Nord che sono scappati dai luoghi del focolaio tornando a casa in provincia di Avellino. Un gesto che nella migliore delle ipotesi fa perdere tempo a chi “insegue” il virus in giro per l’Italia. E nella peggiore, invece, rischia di portare il Covid-19 al Sud.

