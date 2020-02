I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Campania, la Curia di Napoli: ‘Affidiamoci a San Gennaro’



La Curia di Napoli ha diffuso le linee guida per ridurre il rischio di contagio da coronavirus: evitare il segno della pace e distribuire l’ostia in mano e non direttamente in bocca, oltre a rispettare ovunque le norme di igiene. “Ci affidiamo come sempre alla Madonna e a San Gennaro”, conclude la nota di Largo Donnaregina.

