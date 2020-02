I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Campania, psicosi tampone: “Sono passato in auto a Milano, fatemi le analisi”



Si moltiplicano le richieste di tamponi all’Ospedale Cotugno di Napoli, l’unico attrezzato al momento, in Campania, per la diagnosi molecolare. Ma molte domande non sono motivate. In un caso, la richiesta è arrivata addirittura da una famiglia che era passata soltanto in auto per Milano. Il governatore De Luca: “Fare attenzione, anche i tamponi a rischio affidabilità”.

