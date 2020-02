I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, caos su nave da nave da crociera bloccata ai Caraibi: spray al pepe su passeggero



Momenti di tensione sulla Msc Meraviglia, la nave da crociera respinta in due porti dei Caraibi per paura del coronavirus. Due passeggeri hanno dato in escandescenze e il personale della security ha spruzzato sul loro volto dello spray al peperoncino.

Continua a leggere



Momenti di tensione sulla Msc Meraviglia, la nave da crociera respinta in due porti dei Caraibi per paura del coronavirus. Due passeggeri hanno dato in escandescenze e il personale della security ha spruzzato sul loro volto dello spray al peperoncino.

Continua a leggere

Continua a leggere