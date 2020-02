I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Codogno in quarantena e paese deserto: “Sembra un film, manca organizzazione”



Codogno, paese del lodigiano centro del focolaio di Coronavirus, è una cittadina deserta, con pochissime persone per strada, tutte in cerca di rifornimenti alimentari. “È quasi un film”, racconta uno dei pochi cittadini per strada. Mentre altri lamentano la scarsa organizzazione e il fatto che le promesse fatte dalle istituzioni non sono state mantenute.

