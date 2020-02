I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, come funziona il rimborso per i viaggi cancellati per l’emergenza



Il ministro Dario Franceschini spiega le prime misure approvate ieri in Consiglio dei ministri per sostenere il settore turistico, colpito dall’emergenza coronavirus: “Sospensione dei versamenti previdenziali e contributivi per alberghi, agenzie e tour operator di tutta Italia e possibilità per le agenzie di rimborsare i clienti con un voucher valido 1 anno”.

