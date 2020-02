I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, con il decreto del governo il ministro dello sport può sospendere la Serie A



Il decreto emanato dal governo per affrontare l’emergenza Coronavirus potrebbe avere risvolti anche sul mondo dello sport. Il provvedimento dà infatti la possibilità al ministro dello sport di sospendere tutte le attività sportive in programma. A rischio in particolare gli eventi previsti in Lombardia e Veneto.

