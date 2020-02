I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, contagiati 40 statunitensi evacuati dalla Diamond Princess



Quaranta cittadini statunitensi sono risultati positivi al test del coronavirus. Facevano parte dei circa 400 che hanno lasciato la nave da crociera Diamond Princess per essere trasferiti negli Stati Uniti dal Giappone. Le persone infette saranno ricoverate e curate in ospedali giapponesi. Coloro che non hanno contratto ancora il virus potranno invece ripartire per gli Usa.

Continua a leggere



Quaranta cittadini statunitensi sono risultati positivi al test del coronavirus. Facevano parte dei circa 400 che hanno lasciato la nave da crociera Diamond Princess per essere trasferiti negli Stati Uniti dal Giappone. Le persone infette saranno ricoverate e curate in ospedali giapponesi. Coloro che non hanno contratto ancora il virus potranno invece ripartire per gli Usa.

Continua a leggere

Continua a leggere